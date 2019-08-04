30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2019 yılında 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olur? 31 Ağustos resmi tatil kapsamına girmiyor ancak cuma günü yıllık izin kullanmak isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos ile birlikte hafta sonu tatilini birleştirerek 3 günlük tatil yapma fırsatını elde edebilecekler. Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Büyük Taarruz zaferinin 97. yıldönümü çoşkuyla anılacak. Bu özel güne yakışan en güzel, resimli 30 Ağustos mesajları ve zafer bayramı kutlama sözleri haberimizde.