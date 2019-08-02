Hangi sigara markalarına zam geldi? Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall ne kadar oldu?

Arama motorlarında sigaraya zam mı gelecek sorusu merakla sorgulatılan konuların başında yer alıyor. Tiryakiler tarafından güncel sigara fiyatları sorgulatılıyor. Temmuz ayı başında sigara ve alkole zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. İşte güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. İşte 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacak yeni sigara fiyat listesi...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...