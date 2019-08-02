Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.08.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 20:11

Hangi sigara markalarına zam geldi? Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall ne kadar oldu?

Hangi sigara markalarına zam geldi? Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin ardından merakla araştırılıyor. Peki, hangi sigara markalarına zam geldi? Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Hangi sigara markalarına zam geldi?

Arama motorlarında sigaraya zam mı gelecek sorusu merakla sorgulatılan konuların başında yer alıyor. Tiryakiler tarafından güncel sigara fiyatları sorgulatılıyor. Temmuz ayı başında sigara ve alkole zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. İşte güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. İşte 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacak yeni sigara fiyat listesi...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHangi sigara markalarına zam geldi? Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall ne kadar oldu?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri