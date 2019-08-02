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  • 02.08.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 12:57

'den 6 il için sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; , Kırklareli, İstanbul, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak olacağı öngörülüyor.

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