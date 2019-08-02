Kayseri'de bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D. (13), 14 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız çocukları, hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Şerife A. ve İrem D. ağır yaralanırken, inşaatın bekçisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla iki kız çocuğu Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan kızların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, kızların intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de akılalmaz olay! Birlikte 4'üncü kattan atladılar
Kayseri'de bunalıma girdikleri iddia edilen 16 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğu, 14 katlı inşaatın 4'üncü katına çıkarak kendilerini boşluğa bıraktı. İntihar girişiminde bulunan iki çocuğun durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Kayseri'de bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D. (13), 14 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız çocukları, hastaneye kaldırıldı.
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