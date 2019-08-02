2019 Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin sahibi henüz ortaya çıkmadı ancak bazı kişilerin Milli Piyango İdaresi'ne başvuru yaparak talihli olduğunu belirtmesi üzerine konu mahkemeye taşındı. Mahkeme süreci bitmeden gerçek talihli ikramiyesini alamayacak.

Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmaması, çok sayıda sahte talihlinin Milli Piyango İdaresinin (MPİ) kapısını çalmasına neden oluyor.



MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Son günlerde basına yansıyan haberlerin de ardından onlarca sayıda farklı başvuru, girişimler ve aramalar oldu. Bunlardan en sonuncusu da önceki gün itibariyle yaşandı. Konuyu cumhuriyet savcılığına bildirdik, şikayette bulunduk." dedi.