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  • 02.08.2019 08:25
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 08:25

Manukyan'ın milyonluk mirasına zaman aşımı

Eski genelev patroniçesi ’ın mirasçı ’in nüfus kayıtlarında oynama yaptığı iddiasıyla yapılan suç duyurusuna ‘zaman aşımı süresi’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Milyonluk mirasa zaman aşımı

2001'de vefat eden Manukyan'ın mirasçısı olduğunu iddia eden savcılığa Manukyan'ın tek mirasçısı olduğunu iddia eden 79 yaşındaki ve bazı memurlar hakkında 'sahtecilik' suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

Bağçivan Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Kerope Çilingir'in nüfus kayıtlarında oynama yaparak kendisini Manukyan'ın tek mirasçısı gibi gösterdiğini belirterek, "Yasal miras hakkım gerek yurt dışı, gerekse yurt içi nüfus kütüklerinde sahte kayıtlar oluşturulması ve sahte belgeler alınması sureti ile yok edilmiştir. Şişli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 31 Mayıs 2001 tarihli veraset ilamı içeriği kesinlikle doğru değildir. olarak bilinen ama gerçekte ki ismi Evelyn Mathilde isimli kişinin mirasçısıyım. Bu kişi çocuksuz ölmüş olup mirası halası Susan Chah Mouradian yoluyla büyük babaannem Gülnaz Bahçivan'a ve aralarında benimde bulunduğum yasal mirasçılarına intikal ettirmiştir. Sahtecilik yapan tüm kişilerden davacı ve şikâyetçiyim" dedi.
Savcılık "zamanaşımı doldu" dedi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık suç tarihinden itibaren 18 yıl geçtiğini ve zamanaşımı süresinin dolduğunu belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

DNA TESTİ İSTEMİŞTİ
Manukyan'ın mirasçısı olduğunu öne süren Hakan Bağçivan, Manukyan'ın kabrinin açılarak DNA eşleşmesi yapılmasını talep etmişti. Manukyan'ın dev mirasına ortak olmak isteyen 16 davacı, genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler gibi mal varlığının eşit olarak paylaştırılmasını istemiş, İstanbul 13. Sulh Mahkemesi, Çilingir'in varisliği için nüfus müdürlüğünden yazı talep etmişti. Bu süreçte de Manukyan'ın tüm mal varlığına tedbir konuldu. Dava Aralık ayında görülecek.

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