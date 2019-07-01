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  • 01.07.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:43

Son dakika: Manukyan'ın dev mirasıyla ilgili flaş gelişme!

Ünlü genelev işletmecisi 'ın tek mirasçısı olduğu iddia edilen 'in mal varlığı paylaşılamıyor. Manukyan'ın dev mirasından pay isteyen 36 kişinin açtığı davanın ardından Kerope Çilingir'e bir dava da öz kızı 'den geldi.

Manukyan'ın dev mirasıyla ilgili flaş gelişme!

Manukyan'ın dev mirasından pay isteyen 36 kişinin açtığı davanın ardından 'e bir dava da öz kızı 'den geldi. 79 yaşındaki babasının vesayet altına alınmasını isteyen Dora Çilingir (50), ağır tehditlerden korkarak uzun süredir ortalıktan kaybolan ve en sonunda bir otel odasında yarı ölü halde bulunan babasının hastanede ağır tedavi görürken bilinmeyen bir yere götürüldüğünü iddia etti. Kerope Çilingir'in diğer kızı İlda Çilingir yıllardır ABD'de yaşıyordu. Oğlu Mayk ise bir süre önce vefat etmişti.



Bu durumda Kerope Çilingir'in mirasçıları, iki kızı ve ölen oğlundan olan torunuydu. Dilekçede, "Kerope Çilingir'in fiili ehliyetinin kaldırılarak Dora Çilingir'in vasi olarak atanmasını, babasının mal varlığına vesayet şerhi konulmasını ve tüm mal varlığı üzerindeki alım satımların durdurulmasını istiyoruz" denildi. Dora Çilingir'in talebi üzerine Kerope Çilingir'in üzerine kayıtlı tüm taşınmazlarına ihtiyati tedbir konuldu.

SABAH

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