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  • 02.08.2019 08:14
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 08:18

suçlamasıyla tutuklandı! O soruya yanıt veremedi...

Çankaya’da yaşayan anestezi doktoru Özgür Tarhan (46), 28 Temmuz’da polisi arayarak eve geldiğinde kız arkadaşı ’ı (28) ölü bulduğunu söyledi.

Doktor sevgiliye cinayet suçlaması

'daki özel bir hastanede bir süre anestezi teknikeri olarak çalışan ve halen 'da özel bir üniversitede öğrenci olan Karaman'ın yatakta yattığı, yanı başında 3 tane boş şırınga ile eczanelerde satılmayan ameliyat sırasında kullanılan anestezi ilacı olduğu öğrenildi. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Karaman, Morgu'na kaldırıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADE ŞÜPHESİ
Gözaltına alınan evli ve bir çocuk babası Tarhan, ifadesinde "Ayşe ile 4 yıllık arkadaşlığımız vardı. Uyku problemi yaşıyordu. Bu nedenle kolunda damar yolu açarak şırınga ile uyku ilacı alıyordu. Yine kendisine ilaç enjekte etmiş. Akşam arkadaşlarımın evinde alkol aldıktan sonra eve döndüm, saat 04.00 sırasında çalıştığım hastanelerden birinden acil bir ameliyat için çağrıldım, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğimde kız arkadaşımı yatakta ölü buldum" dedi.



Tarhan, savcılık sorgusunda çelişkili ifadeler verip, evde bulunan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi vermeyince çıkarıldığı nöbetçi mahkemece suçlamasıyla tutuklandı.

Karaman'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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