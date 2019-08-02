Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.08.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 01:27

tatili uzatıldı mı? olacak?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan, yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte plan yapan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle olacak sorusu merak ediliyor. Peki, hangi günler idrak edilecek?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı tatili hakkında araştırmalara devam ediyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte son detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri