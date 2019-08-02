Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı tatili hakkında araştırmalara devam ediyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte son detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.