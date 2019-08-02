Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar Zilhicce ayı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İbadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? İşte orucu ve duaları... Peki zilhice ayı zikirleri nedir, zilhice ayında nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Zilhie ayının 10 günü için farklı zikirler vardır. İşte merak edilenler... Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması dolayısıyla önemli bir konuma sahip olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır. Sözlükte "hac ayı" olarak bilinen Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'nın içinde olduğu aya denir. Her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz günü ve Kurban Bayramı günü olmak üzere tam on gün yani on mübarek gece olarak bilinir. Onuncu gün Kurban Bayramı'nın ilk günüdür.
2 Ağustos zilhicce orucu nasıl tutulur zilhicce orucu kaç gün tutulur? İşte Zilhicce ayı ibadetleri duası ve zikirleri
Kurban Bayramı ve Zilhicce ayı için geri sayım başladı. Vatandaşlar Zilhicce ayı ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir sorusu da merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir? İşte Zilhicce ayı orucu ve duaları... Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce için sayılı gün kaldı. Zilhicce ayı bu yıl 2 Ağustos Cuma günü başlayacak. 30 Ağustos 2019 Cuma günü ise sona erecek. 31 Ağustos’ta ise Muharrem ayının ilk günü idrak edilecek. Peki 2 Ağustos zilhicce orucu nasıl tutulur zilhicce orucu kaç gün tutulur? İşte Zilhicce ayı ibadetleri duası ve zikirleri
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