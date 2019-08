Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar Zilhicce ayı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İbadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? İşte orucu ve duaları... Peki zilhice ayı zikirleri nedir, zilhice ayında nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Zilhie ayının 10 günü için farklı zikirler vardır. İşte merak edilenler... Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması dolayısıyla önemli bir konuma sahip olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır. Sözlükte "hac ayı" olarak bilinen Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'nın içinde olduğu aya denir. Her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz günü ve Kurban Bayramı günü olmak üzere tam on gün yani on mübarek gece olarak bilinir. Onuncu gün Kurban Bayramı'nın ilk günüdür.