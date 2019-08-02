Sigara zammı ne zaman uygulanacak? Pek çok kişi arama motorlarında bu sorunun yanıtını arıyor. Son olarak Temmuz ayının başında bazı sigara markalarına zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. Peki, Camel, Winston, Muratti, LM, Parliament'e zam var mı? İşte detaylar...

HANGİ MARKALARA ZAM GELİYOR?

Camel, Winston, Muratti, LM, Parliament sigara fiyatlarına zam yapılması hakkında şu an bir açıklama yer almıyor. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak. Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...