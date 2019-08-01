İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak? İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyolun ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak sorusu yer alıyor. Peki, İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak?

İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul ve İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek. Vatandaşlar bu nedenle İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler... İSTANBUL İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK? İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta hizmete açılacak. HABERİN DEVAMI

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