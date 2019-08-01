Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.08.2019 02:15
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 02:27

İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak?

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyolun ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak sorusu yer alıyor. Peki, İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak?

İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak?

İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul ve İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek. Vatandaşlar bu nedenle İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta hizmete açılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri