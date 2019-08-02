Doktor hatasından hastane de sorumlu

Kızım 3 yaşında, doğumu sırasında olan hata nedeniyle kol sinirleri hasar gördüğünden kolunun birini kullanamıyor. Doktora dava açabilir miyiz?
En tehlikeli ve en önem arz eden konuların başında malpraktis yani hekim hatası kavramı yatmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesi malpraktis kavramını; bilgisizlik, deneyimsizlik ve ilgisizlik nedeniyle hastanın zarar görmesinden olarak açıklar. Yanlış tanı ya da yanlış tedavi nedeniyle bir zararın meydana gelmesi halinde doktorun hastaya ve çalıştığı kuruma karşı sorumluluğu olduğu gibi, kurumun da doktorla birlikte müteselsilen hastaya karşı sorumluluğu vardır. Bu sorumlulukların hem hapis cezası gibi bir yaptırımla sonuçlanabilen cezai boyutu hem de maddi ve manevi tazminatla sonuçlanabilen hukuki boyutu vardır. Buna göre, örneğin ölümle sonuçlanan bir eylemde, TCK 85. Madde'deki taksirle ölüme sebebiyet verme suçu doğar. Bu suç, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Doktor hatasında, ölüm gerçekleşmemiş, ancak hastada zarar doğmuşsa, taksirle yaralama suçu oluşacaktır. (TCK M. 89) Taksirle yaralama suçunun cezası 3 aydan 1 yıl kadar değişen hapis veya adli para cezalarını kapsar. Hukuki yönünde ise doktora ve tedaviyi üstlenen hastaneye karşı maddi ve manevi tazminat davası açılarak, doktor hatasının neden olduğu maddi ve manevi zararlar tazmin edilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
En tehlikeli ve en önem arz eden konuların başında malpraktis yani hekim hatası kavramı yatmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesi malpraktis kavramını; bilgisizlik, deneyimsizlik ve ilgisizlik nedeniyle hastanın zarar görmesinden olarak açıklar. Yanlış tanı ya da yanlış tedavi nedeniyle bir zararın meydana gelmesi halinde doktorun hastaya ve çalıştığı kuruma karşı sorumluluğu olduğu gibi, kurumun da doktorla birlikte müteselsilen hastaya karşı sorumluluğu vardır. Bu sorumlulukların hem hapis cezası gibi bir yaptırımla sonuçlanabilen cezai boyutu hem de maddi ve manevi tazminatla sonuçlanabilen hukuki boyutu vardır. Buna göre, örneğin ölümle sonuçlanan bir eylemde, TCK 85. Madde'deki taksirle ölüme sebebiyet verme suçu doğar. Bu suç, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Doktor hatasında, ölüm gerçekleşmemiş, ancak hastada zarar doğmuşsa, taksirle yaralama suçu oluşacaktır. (TCK M. 89) Taksirle yaralama suçunun cezası 3 aydan 1 yıl kadar değişen hapis veya adli para cezalarını kapsar. Hukuki yönünde ise doktora ve tedaviyi üstlenen hastaneye karşı maddi ve manevi tazminat davası açılarak, doktor hatasının neden olduğu maddi ve manevi zararlar tazmin edilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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