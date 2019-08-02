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  • 02.08.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 12:12

Diyanet takvimi: ayın kaçında başlıyor? 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kurban, belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun olarak ibadet maksadıyla kesmektir. İslam alemi bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da Allah'a yakınlaşmak için kurban kesecekler. Peki, başlıyor? 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün?

Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor?

Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor. Kurban, Hz. Adem'den bu güne her topluma emredilmiş bir ibadettir. Kurban, maddi ve manevi anlamda yüce bir sorumluluktur. Kurban, Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, O'nun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 Kurban Bayramı takvimi paylaşıldı. Peki, Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor? 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün?

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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