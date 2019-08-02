Sigara zammıyla birlikte yeni sigara fiyatları konusunda araştırmalarda artış yaşandı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarında sigara zammı sonrası sigara fiyatları hakkında araştırmalara devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında bazı markalara zam yapılmıştı. Peki, 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak sigara zammı hangi sigaraları kapsıyor? İşte o sigara markaları...

SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları...

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