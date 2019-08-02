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  • 03.08.2019 01:26
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 01:26

Sigara zammı sonrası ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos sigara fiyat listesi...

Bazı sigara markalarına yapılan zammın ardından güncel araştırılmaya başlandı. Son olarak British American Tobacco sigara ürünlerinde 3 liraya varan fiyat artışı yaşandı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. İşte zam sonrası 3 Ağustos sigara fiyat listesi...

Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammıyla birlikte yeni sigara fiyatları konusunda araştırmalarda artış yaşandı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarında sigara zammı sonrası sigara fiyatları hakkında araştırmalara devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında bazı markalara zam yapılmıştı. Peki, 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak sigara zammı hangi sigaraları kapsıyor? İşte o sigara markaları...

SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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