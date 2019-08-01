Avukat, hakim ve savcılar başta olmak üzere adliyede işi olan birçok vatandaş adli tatil tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar şimdi büyük bir merakla "Adli tatil ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? İşte merak edilen detaylar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.