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  • 01.08.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 22:55

ne zaman bitiyor? İşte 2019 yılı ...

tarihleri şu sıralar başta adliyede işi olan vatandaşlar olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer alan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayına gelinmesiyle birlikte sorusu merakla araştırılıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2019 yılı ...

Adli tatil ne zaman bitiyor?

Avukat, hakim ve savcılar başta olmak üzere adliyede işi olan birçok vatandaş adli tatil tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar şimdi büyük bir merakla "Adli tatil ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? İşte merak edilen detaylar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.

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