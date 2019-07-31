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  • 31.07.2019 20:35
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 20:35

Son dakika: 'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

'in Karesi ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Serviste bulunan yolcuların, ve çalışanları olduğu belirtildi.

Vedat A. idaresindeki 10 R 3031 plakalı servis minibüsü, Paşaalanı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Burcu G. yönetimindeki 10 DAG 18 plakalı otomobille çarpıştı.

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