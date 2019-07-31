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  • 31.07.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 19:28

Yumurtada dioksin skandalı! Bağışıklık sistemine zarar veriyor

'da bir şirket tarafından piyasaya sürülen 75 bin civarında yumurtada izin verilen limitin üstünde dioksine rastlandığı bildirildi. () tarafından birinci sınıf kanserojen maddeler arasında gösterilen dioksin, hormonal sistemi etkileyerek bağışıklık sistemine zarar veriyor.

Belçika medyasında yer alan habere göre, Limbourg merkezli şirket, dioksin miktarının aşıldığı tespit edilen yumurtaları piyasadan çekmeye ve sorunun kaynağını araştırmaya başladı.

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