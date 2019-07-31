Yumurtada dioksin skandalı! Bağışıklık sistemine zarar veriyor

Belçika medyasında yer alan habere göre, Limbourg merkezli şirket, dioksin miktarının aşıldığı tespit edilen yumurtaları piyasadan çekmeye ve sorunun kaynağını araştırmaya başladı.
Belçika medyasında yer alan habere göre, Limbourg merkezli şirket, dioksin miktarının aşıldığı tespit edilen yumurtaları piyasadan çekmeye ve sorunun kaynağını araştırmaya başladı.
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