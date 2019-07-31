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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 22:32

31 Temmuz MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu'nda ikramiyenin sahibi tek kişi oldu

Milli Piyango bayilerinden oynayan vatandaşlar nı merakla bekliyordu. Çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi heyecanla beklenen 31 Temmuz nı açıkladı. İşte 31 Temmuz ....

31 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Geçen hafta bir kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15'te açıklandı. Peki, merakla beklenen 31 Temmuz tarihinde ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte MPİ 31 Temmuz Şans Topu sonuçları...

31 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 10 - 13 - 14 - 18 - 27 +3

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