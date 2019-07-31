Geçen hafta bir kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15'te açıklandı. Peki, merakla beklenen 31 Temmuz tarihinde ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte MPİ 31 Temmuz Şans Topu sonuçları...

31 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 10 - 13 - 14 - 18 - 27 +3