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  • 01.08.2019 01:41
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:41

'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Ali Göksan (28) idaresindeki 15 HS 121 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan Aykut Acar'ın (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile İdris Göksan (26) ve (8) Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yiğit Göksan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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