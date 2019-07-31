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  • 01.08.2019 02:18
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 02:22

2019 yılı ne kadar oldu? Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ağustos ayına geldiğimiz şu günlerde vatandaşların Kurban Bayramı hakkında araştırmaları arttı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında 2019 yılı ne kadar oldu sorusu yer alıyor. Peki, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri açıklandı.

2019 yılı kurban fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram için hazırlıklara başladı. Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kuruluyor. Kurban Bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde "2019 yılı kurban fiyatları ne kadar oldu?" sorusu şu sıralar merak araştırılıyor. Küçükbaşta kilogram fiyatı 23 liradan, büyükbaşta ise kilogram fiyatının 26 liradan başlayacak.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.

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