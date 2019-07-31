Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram için hazırlıklara başladı. Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kuruluyor. Kurban Bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde "2019 yılı kurban fiyatları ne kadar oldu?" sorusu şu sıralar merak araştırılıyor. Küçükbaşta kilogram fiyatı 23 liradan, büyükbaşta ise kilogram fiyatının 26 liradan başlayacak.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.