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  • 01.08.2019 01:38
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:38

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

'nın Karatay ilçesinde sulama kanalına giren genç boğuldu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi için kaldırıldı.

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Alınan bilgiye göre, İsmil Mahallesinde Afganistan uyruklu İsrafil Zerdalli (22), serinlemek için sulama kanalına girdi. Zerdalli, bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Zerdalli'nin sulama kanalında cesedi bulundu.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi için kaldırıldı.

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