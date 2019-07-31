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  • 31.07.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 21:52

'da hareketli dakikalar... Sokak'ta dehşet! 8 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladı

'da boğazından kesici aletle yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler D.B. (17) ve B.B'yi (8) gözaltına aldı. Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 19. Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki çocuk tarafından kesici aletle boğazından yaralanan Cihan Gider (8) çevredekilerden yardım istedi.

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