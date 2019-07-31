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  • 31.07.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 23:32

31 Temmuz MPİ çekiliş sonuçları belli oldu! Sayısal Loto 2. kez devretti

27 Temmuz Cumartesi günü yapılan çekilişlerde bu haftaya devretmişti. Bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar 31 Temmuz nı beklemeye başladı. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son buldu. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte ...

31 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Bayilerde Sayısal Loto oynayan vatandaşlar 31 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler saat 21.45'te gerçekleştirildi. Peki, 31 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

31 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7 - 19 - 20 - 26 - 30 - 37

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