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  • 31.07.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 13:29

Son dakika: 'da 4.1 büyüklüğünde | Son depremler

Son dakika haberi... 'un Tekman ilçesinde saat 12.57'de 4.1 şiddetinde meydana geldi. Kısa süren deprem Tekman ve Erzurum Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 6.1 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Erzurum'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü 'un Tekman ilçesi olan , saat 12.57 sıralarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Aydınlı-Tekman, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.

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