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  • 31.07.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 21:58

Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kadın hayatını kaybetti

'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. (36), tarafından tabancayla vurulan Gülay Şimşek (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Özkan O., ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı.

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