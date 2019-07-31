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  • 01.08.2019 05:27
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 05:27

'da korkunç olay! 9 yaşındaki 'nin cansız bedeni ilaç tankerinde bulundu

Gürsu ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuk, evinin avlusunda duran ve tarım için kullanılan ilaç tankerinin içerisinde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

'nın Gürsu ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun ilaç tankerinin içerisinde cesedine ulaşıldı. İlçeye bağlı kırsal Kumlukalan Mahallesi'nde, 9 yaşındaki çocukları Akyol'dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekipleri ile yakınlarıyla birlikte Akyol'u aramaya başladı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu aradı. Uzun süre gerçekleştirilen aramalarda bir ize rastlanamadı.

Çocuğun evinin avlusunda arama yapan ekipler, tarım için kullanılan ilaç tankerinin içerisinde hareketsiz yatan Yunus Emre Akyol'u fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cesedi tankerden çıkarılarak evin yanındaki akaryakıt istasyonunun ofis kısmına götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Akyol'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çocuğun bulunduğu sırada üzerinde kıyafetlerinin bulunmadığı ve ilaç tankerinin kapağının da kapalı olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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