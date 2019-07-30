Yağmura aldırış etmedi, melodikayı çalmaya devam etti

İstanbul'da beklenmeyen yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan çantaları ile korunmaya çalışırken, bazıları da üst geçitlerin altında bekledi. Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi.



Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da herkes yağmurdan kaçarken o melodikasını çalmaya devam etti.

SAĞANAKTA HERKES KAÇTI O MELODİKASINI ÇALMAYA DEVAM ETTİ

Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksaray Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu melodika adı verilen müzik aletiyle çalarken görülüyor. Çevredekilerin ıslanmamak için saçakların altına girdiği sırada, küçük kızın yağan yağmura aldırış etmeden melodikasını çaldığı onlar kameraya yansıdı.