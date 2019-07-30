Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.07.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 17:15

Yağmura aldırış etmedi, melodikayı çalmaya devam etti

'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara oldukça zor anlar yaşattı. Hava durumu tahminlerinde olmayan yağış, İstanbul'un Beylikdüzü, Zeytinburnu, Şirinevler, Küçükçekmece gibi bölgelerinde görüldü. Fatih'te ise sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yağmura aldırış etmedi, melodikayı çalmaya devam etti

'da beklenmeyen yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan çantaları ile korunmaya çalışırken, bazıları da üst geçitlerin altında bekledi. Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da herkes yağmurdan kaçarken o melodikasını çalmaya devam etti.

SAĞANAKTA HERKES KAÇTI O MELODİKASINI ÇALMAYA DEVAM ETTİ
Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksaray Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu melodika adı verilen müzik aletiyle çalarken görülüyor. Çevredekilerin ıslanmamak için saçakların altına girdiği sırada, küçük kızın yağan yağmura aldırış etmeden melodikasını çaldığı onlar kameraya yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYağmura aldırış etmedi, melodikayı çalmaya devam etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri