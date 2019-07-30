Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar internette Kurban Bayramı'nın tarihi hakkında araştırmalarını sürdürürken 9 günlük tatil olup olmayacağı da merak konusu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2019 Kurban Bayramı hangi tarihte, ne zaman idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı hakkında bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.