Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.07.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 15:48

'da akılalmaz olay! Yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü

'nın Seydişehir ilçesinde uyruklu bir kişi, iddiaya göre evde gördüğü yılanı vurmak isterken yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldürdü.

Yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Seydişehir'e bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye uyruklu (28), 10 gün önce Hacı Murat Kırkaç'a ait besi damında hayvanlara bakmak için işe başladı. Ali El Arid, besi damının yanında bulunan eve de ailesiyle birlikte yerleşti. İddiaya göre, sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş eden Ali El Arid, bu sırada evin içinde bulunan eşi Zeyneb El Arid'i (21) sırtından vurdu.

Ağır yaralanan genç kadın, çağrılan ambulansla kaldırıldı. Adir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Zeynep El Arid'in, 2 ile 3 yaşında iki çocuğu olduğu ve 6 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKonya'da akılalmaz olay! Yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri