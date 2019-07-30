Üniversite öğrencisi Begüm’ün organları 4 kişiye hayat verdi

İstanbul Sefaköy'de makas atarak ilerlediği öne sürülen araçların yaptığı kazada durakta beklerken yaralanan 19 yaşındaki Begüm Kartal, hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Begüm, Bursa'da toprağa verilirken; ailesi kızlarının organlarını bağışlayarak 4 kişiyi hayata bağladı. Haluk ve Melek Kartal çifti, trafik terörünün son bulmasını ve herkesin daha çok organ bağışında bulunmasını istedi.



Haluk ve Melek Kartal, kızları Begüm'ün organlarını bağışladı. Acılı çift, 4 kişinin hayata tutunmasıyla teselli buluyor.

Baba Haluk Kartal, "Begüm çok paylaşımcı biriydi. Böyle bir şeyi arzu edeceğini düşündük. Doktorlar bize söylemeden bu kararı verdik" dedi. Anne Melek Kartal da "Bizi teselli eden Begüm'ün organlarıyla birlikte başkalarının can bulması" diye konuştu.