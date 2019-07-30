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  • 30.07.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 10:29

Son dakika: 'nde 22 düzensiz yakalandı

Son dakika... 'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan , , Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 22 düzensiz yakalandı.

Yurt dışına kaçıyorlardı! Hepsi yakalandı

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesinin Yeşilce ve Karacadağ köyleri ile Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki üç grubu tespit etti.

Ekipler, , , Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 22 düzensiz i yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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