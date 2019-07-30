Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesinin Yeşilce ve Karacadağ köyleri ile Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki üç grubu tespit etti.
Ekipler, Irak, Afganistan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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