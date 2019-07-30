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  • 30.07.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 10:50

'da kan donduran olay! Yolcu otobüsü küçük çocuğu ezdi, annesi baygınlık geçirdi

Emirgan'da annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen küçük çocuk, bir anlık dikkatsizlik sonrası yola fırlayarak yolcu otobüsünün altında kaldı. Olayı gören anne baygınlık geçirirken, çocuğun yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Emirgan'da annesinin elini bırakıp bir anda yola atlayan yabancı uyruklu küçük yaştaki çocuğu, halk otobüsü ezdi. Otobüsün çocuğu ezdiği o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, çocuğunun ezildiğini gören anne ise bayılarak yere yığıldı. Ağır yaralı çocuk yoldan geçen bir taksici tarafından hastaneye kaldırıldı.

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