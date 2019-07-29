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  • 30.07.2019 06:58
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 06:58

İzmit'te bir mağazada elbise deneyen ın görüntüsünü çekmeye çalışan yakalandı

'nin İzmit ilçesinde bulunan bir mağazanın inde elbise deneyen 19 yaşındaki ı kabin altından soktuğu cep telefonu ile görüntülemek isteyen şahıs gözaltına alındı. ’ne götürülen şahıs işlemlerinin ardından ’ne sevk edildi.

Kabin sapığı yakalandı!

Olay, geçtiğimiz gün 'nin İzmit ilçesinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.D. (19) isimli , reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma ine girdi. Üzerini değiştireceği esnada, kabinin altından cep telefonuyla bir şahsın kendisini görüntülendiğini fark etti. Genç kızın tepkisi üzerine fark edildiğini anlayan şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Genç kız kabinden hemen çıkarak durumu mağaza yetkililerine bildirdi.

Mağaza yetkileri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Mağaza ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kızı görüntülemeye çalışan şahsın T.E.(19) olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda T.E. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Saraybahçe 'ne götürülen şahıs işlemlerinin ardından 'ne sevk edildi.

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