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  • 30.07.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 15:31

Son dakika: 'da yağmur sürprizi

Son dakika... ’un bazı bölgelerinde sağanak yağış başladı. tahminlerinde bugün İstanbul için yağmur görünmüyordu. Ancak şu sıralarda İstanbul'un Zeytinburnu, Şirinevler, Küçükçekmece gibi ilçelerinde şiddetli yağmur etkisini gösteriyor.

İstanbul'da yağmur sürprizi

'den yapılan son uyarı şu şekildeydi; Marmara Bölgesinde, Edirne, ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik öngörülmüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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