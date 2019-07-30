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  • 30.07.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 14:54

? 2019 arefesi hangi gün? ?

için geri sayım başlarken, arefe gününün ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Peki, ? 2019 Kurban Bayramı arefesi hangi gün? ? İşte 2019 Kurban Bayramı arefesi ile ilgili merak edilen her şey...

Arefe günü ne zaman?

Arefe günün ne zaman? Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban, Allah'a ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki, Arefe günü ne zaman? 2019 Kurban Bayramı arefesi hangi gün? Arefe günü kurban kesilir mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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