Şanlıurfalı Mehmet Örmez, iki küçük kardeşine can verdi. Örmez ailesinin ikinci çocuğu olan 3 yaşındaki Ayşe'nin, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede lösemi olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Barış Malbora, Türk kök ve dünya kök bankalarından araştırma yaptı. Ayşe'ye uyumlu kemik iliği aradı. Ama sonuç alamadı.
PEŞ PEŞE MUCİZE
Beklenen iliğin abisi Mehmet Örmez'de yüzde yüz uyumlu olduğu ortaya çıktı. Yapılan nakille Ayşe hayata bağlandı. O sırada yeni doğum yapan anne Emel'in Cuma adındaki bebeği de rahatsızlandı. İstanbul'a götürülen 1 yaşındaki Cuma'ya da ilik arandı. Bulunamayınca ağabeyi Mehmet'ten nakil yapıldı. Mayıs ayında hastaneye yatan Cuma, naklin uyumlu olması nedeniyle hayata döndü. Ayşe ve Cuma'nın kemik iliği ameliyatını gerçekleştiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Barış Malbora, iki kardeşi sağlıklı olarak ailelerine kavuşturdu.
Prof. Barış Malbora, ağabeylerinin iliği ile iki kardeşi de hayata bağladı.
PEŞ PEŞE MUCİZE
Beklenen iliğin abisi Mehmet Örmez'de yüzde yüz uyumlu olduğu ortaya çıktı. Yapılan nakille Ayşe hayata bağlandı. O sırada yeni doğum yapan anne Emel'in Cuma adındaki bebeği de rahatsızlandı. İstanbul'a götürülen 1 yaşındaki Cuma'ya da ilik arandı. Bulunamayınca ağabeyi Mehmet'ten nakil yapıldı. Mayıs ayında hastaneye yatan Cuma, naklin uyumlu olması nedeniyle hayata döndü. Ayşe ve Cuma'nın kemik iliği ameliyatını gerçekleştiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Barış Malbora, iki kardeşi sağlıklı olarak ailelerine kavuşturdu.
Prof. Barış Malbora, ağabeylerinin iliği ile iki kardeşi de hayata bağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.