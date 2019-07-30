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Şanlıurfalı lösemi olan iki küçük kardeşine can verdi

Küçük Mehmet, önce lösemi olan kız kardeşi Ayşe’yi hayata bağladı. Ardından yeni doğan kardeşi da aynı hastalığa yakalandı. Onu da ilik verip yaşattı...

Kardeş'ilik' bağı
Şanlıurfalı , iki küçük kardeşine can verdi. Örmez ailesinin ikinci çocuğu olan 3 yaşındaki Ayşe'nin, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede lösemi olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. , Türk kök ve dünya kök bankalarından araştırma yaptı. Ayşe'ye uyumlu kemik iliği aradı. Ama sonuç alamadı.

PEŞ PEŞE MUCİZE
Beklenen iliğin abisi Mehmet Örmez'de yüzde yüz uyumlu olduğu ortaya çıktı. Yapılan nakille Ayşe hayata bağlandı. O sırada yeni doğum yapan anne Emel'in adındaki bebeği de rahatsızlandı. 'a götürülen 1 yaşındaki Cuma'ya da ilik arandı. Bulunamayınca ağabeyi Mehmet'ten nakil yapıldı. Mayıs ayında hastaneye yatan Cuma, naklin uyumlu olması nedeniyle hayata döndü. Ayşe ve Cuma'nın kemik iliği ameliyatını gerçekleştiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Barış Malbora, iki kardeşi sağlıklı olarak ailelerine kavuşturdu.




Prof. Barış Malbora, ağabeylerinin iliği ile iki kardeşi de hayata bağladı.

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