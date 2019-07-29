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  • 30.07.2019 02:20
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 02:20

Sahibi da yaralanan zor sakinleştirildi

’ın Malkara ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı park halindeki otomobilde bulunan (43) yaralandı. Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Sahibi kazada yaralanan köpek zor sakinleştirildi

Olay, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara'da servis güzergahından topladığı yaklaşık 15 işçiyi fabrikalara götürmek için yola çıkan Erdinç Yalçın (30) yönetimindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önce yol kenarındaki Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE panoları ile trafik levhalarına, daha sonra ise park halindeki 59 SA 120 plakalı otomobile çarptı.

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