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  • 30.07.2019 05:45
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 05:45

'da polisin "dur" ihtarına uymadılar, çaldıkları ları bırakıp kaçtılar

'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan iki şüphelinin terk ettiği araçta 3 bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi.

Şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, içerisinde 3 olan hafif ticari aracı aynı mahallede terk edilmiş halde buldu.



Araçta inceleme yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen koyunları sahibine teslim etmek üzere Şakirpaşa Amirliğine götürdü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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