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  • 30.07.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 21:34

'de hurda deposunda ! Bu hale geldiler

'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda çıkan ve hurda araçların bulunduğu depoya sıçrayan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karakurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Ünal Akbaş'a ait hurda araçların olduğu depoya sıçradı.

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