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Kömür seferberliği
İskenderun'da, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarma çalışmaları mutlu sonla bitti. Kedinin gelmesi için dün mahallede mangal yakıldı, bu yöntem işe yaramayınca bayıltıcı iğne ile yakalanmasına karar verildi. Yetkililer, "Telef olabilir" dedi, bu yöntemden de vazgeçildi. Son olarak havuz ağı ile yakalanan 'ün tedavisine başlandı.

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