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  • 30.07.2019 02:17
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 02:17

Çatalca'da tren araca çarptı

'da tren araca çarptı. nın ardından araç halatla trene bağlanarak raylardan çekildi. Kaza sırasında araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.

Çatalca'da tren araca çarptı

, tren istasyonu Akören geçidinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda sinyalizasyon arızası dolayısıyla işaret ışıkları yanmadı.

Arıza nedeniyle trenin geldiğini fark edemeyen araç sürücüsü Akören geçidinde ilerlemek istedi. Bu sırada tren, araca çarparak aracı sürükledi. Kazada araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hafif yaralı olduğu öğrenildi. Araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen diğer 2 kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu bilgisine ulaşıldı. Kazanın ardından hasar gören araç halatla trene bağlanarak raylardan çekildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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