Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.07.2019 22:42
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 22:43

'ta, 25 bin Kalaşnikof mermisi ele geçirildi

'un Varto ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir repoda terör örgütü 'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

PKK'ya büyük darbe!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında 23-24 Temmuz'da "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019/198" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, "Yeşildal köyünün Çağlek mezrası kırsalında tespit edilen depo içerisinde, 25 bin adet 7,62 milimetre çapında AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı; 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, 900 metre elektrik kablosu, 30 blok haline getirilmiş pil, Sony marka kompakt anten, akım sağlayıcı cihaz, 2 örgütsel doküman, 2 demir testere kolu, 21 demir testere ucu, 8 takım teröristlerin giydiği kıyafet, 8 puşi, sırt çantası, uyku tulumu, cüzdan, 1 litre silah bakım yağı ele geçirildiği" bildirildi.

Adli tahkikata başlanıldığı aktarılan açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMuş'ta, 25 bin Kalaşnikof mermisi ele geçirildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri