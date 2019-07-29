Eşini başka kadınla yakalayınca dehşeti yaşadı

Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı.
Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi L.K.dan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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