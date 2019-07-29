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  • 29.07.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 22:39

Eşini başka kadınla yakalayınca dehşeti yaşadı

’ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Eşini başka kadınla yakalayınca dehşeti yaşadı

Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı.

Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi L.K.dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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