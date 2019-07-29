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  • 29.07.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 13:50

'da korkunç olay! Otizmli çocuk 2,5 yaşındaki kuzenini çatıdan attı

Geçtiğimiz cumartesi günü 'de korkunç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yol kenarında bulunan bir aracın üzerine düştü. Feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Otizmli çocuk kuzenini çatıdan attı

'de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay Cumartesi günü Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre 2,5 yaşındaki Yunus Efe Özay annesiyle birlikte, Esenler'deki teyzesinin çatı katındaki dairesine geldi. Annesi ve teyzesi çatıda oturduğu sırada minik Yunus Efe 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atıldı. Atılan çocuk yolun karşı tarafında duran park halindeki otomobilin üzerine düştü.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE
Olayın hemen ardından yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Çocuğu olay anında hastaneye götüren görgü tanığı Enes Ercan, "Çocuğun düştüğünü gördük. Engelli bir çocuk varmış çatı katından atmış. Biz de arkadaşın arabasıyla aldık hastaneye götürdük." dedi.

Doktorların hayatta tutmak için yoğun mücadele verdikleri çocuk solunum cihazına bağlı tutulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA
Başlatılan soruşturma kapsamında olay anında çatıda bulunan anne ve minik çocuğun teyzesinin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülürken minik çocuğun atıldığı anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan ve arabanın camına yansıyan görüntülerde minik çocuğun yukarıdan atıldığı görülüyor. Çocuğun hızla arabanın üzerine düştüğü an kameralara yansıyor.

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