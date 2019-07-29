Skandal görüntüler! Diyarbakır'da barınaktaki köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası

Avusturya'da yaşayan hayvansever Filiz Kaya, yaklaşık 1,5 ay önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait barınakta hayvanlara iyi bakılmadığı ihbarını aldı. Bu konuda belediye yetkilileriyle görüşen Kaya, şartlarda iyileştirme yapılacağı sözünü aldı.

Şartların düzelmediğini ve hayvan ölümlerinin arttığını öğrenen Kaya, geçen hafta yeniden Türkiye'ye geldi. Ölü köpeklerin Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonu'na götürüleceğini öğrenen Kaya, söz konusu istasyon önünde bekledi. İstasyona giren aracın kasasındaki poşetleri açan ve ölü köpekleri gören Kaya, görüntüleri cep telefonu ile kaydetti.