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  • 30.07.2019 02:13
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 02:13

Aydın'da 56 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Aydın'da 56 kaçak göçmen yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Didim ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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