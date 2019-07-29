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  • 30.07.2019 00:37
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 00:38

60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

'nin İzmit ilçesinde, bir gecede kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan, hakkında 60 kişinin şikayette bulunduğu , tutuklandı.

İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan , 2 Mayıs tarihinde iş yerini gece kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 60 kişi, Gülaçtı'dan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hüseyin Gülaçtı dün 'nda gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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