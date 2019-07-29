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  • 30.07.2019 01:46
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 01:46

’de görüntülendi

’nin Gökçeada ilçesinde bir türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlar tarafından görüntülendi. Rahatsız edildiklerini hissetiklerinde mor renkli bir sıvı salgılayan deniz tavşanını görüntüleme fırsatı bulan dalgıç, ilk defa böyle bir şeye şahitlik ettiğini belirterek şaşkınlığını ifade etti.

Çanakkale’de ilk kez görüldü!

Gökçeada Dalış Merkezinin kurucusu olan başarılı dalgıç Selim Konya, yetkilileriyle birlikte bilimsel araştırmalar yapmak maksadıyla gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak bilinen bölgede bir türü olan 'aplysia depilans'ı su altında görüntülediklerini ifade etti.

Rahatsız edildiklerini hissetiklerinde mor renkli bir sıvı salgılayan deniz tavşanını görüntüleme fırsatı bulan Konya, ilk defa böyle bir şeye şahitlik ettiğini belirterek şaşkınlığını ifade etti.

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