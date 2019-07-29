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  • 30.07.2019 06:39
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 06:39

'te yol kenarında yaralı bulunan kişi öldü

'te yol kenarındaki bariyerlerin önünde ağır yaralı bulunan Emrullah Toprak (30) hayatını kaybetti. Şahsın istinat duvarından düşmüş ya da düşürülmüş olabileceği şüphesi üzerine araştırma yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pendik'te akılalmaz olay!

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Ankara istikameti Güzelyalı mevkisinde bir kişinin yol kenarında yaralı ve hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceset yapılan incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna götürüldü.

İnceleme sırasında cesedin bulunduğu bariyerlerin arkasındaki istinat duvarının üzerinde kişisel eşyalara rastlandı. Ekipler buraya da şerit çekerek inceleme yaptı.

Şahsın istinat duvarından düşmüş ya da düşürülmüş olabileceği şüphesi üzerine araştırma yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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